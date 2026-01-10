Санду: Молдова выражает солидарность с гражданами Ирана
Другие страны
- 10 января, 2026
- 17:09
Президент Молдовы Майя Санду выразила солидарность с гражданами Ирана, участвующими в акциях протеста.
Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Х.
"Я думаю о смелых людях Ирана, которые отстаивают свою свободу, достоинство и право на демократический выбор. Их решимость самостоятельно формировать свое будущее звучит далеко за пределами страны. Молдова выражает солидарность", - написала она.
