Санду: Молдова выражает солидарность с гражданами Ирана

Президент Молдовы Майя Санду выразила солидарность с гражданами Ирана, участвующими в акциях протеста.

Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети Х.

"Я думаю о смелых людях Ирана, которые отстаивают свою свободу, достоинство и право на демократический выбор. Их решимость самостоятельно формировать свое будущее звучит далеко за пределами страны. Молдова выражает солидарность", - написала она.