Maya Sandu: İranda səslərini demokratik seçim üçün qaldıran cəsur insanlarla həmrəyik
- 10 yanvar, 2026
- 17:00
Moldova Prezidenti Maya Sandu İranın cəsur insanları ilə həmrəy olduqlarını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında paylaşım edib.
Moldova dövlət başçısı İranda öz səslərini azadlıq, ləyaqət və demokratik seçim üçün qaldıran cəsur insanlar haqqında düşündüyünü vurğulayıb:
"Onların öz gələcəklərini formalaşdırmaq əzmi sərhədlərindən çox uzaqlara çatır. Moldova həmrəylik nümayiş etdirir".
I am thinking of the brave people of Iran who are raising their voices for freedom, dignity, and democratic choice.— Maia Sandu (@sandumaiamd) January 10, 2026
Their determination to shape their own future resonates far beyond their borders. Moldova stands in solidarity.
