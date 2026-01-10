İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Maya Sandu: İranda səslərini demokratik seçim üçün qaldıran cəsur insanlarla həmrəyik

    Digər ölkələr
    • 10 yanvar, 2026
    • 17:00
    Maya Sandu: İranda səslərini demokratik seçim üçün qaldıran cəsur insanlarla həmrəyik

    Moldova Prezidenti Maya Sandu İranın cəsur insanları ilə həmrəy olduqlarını bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "X" hesabında paylaşım edib.

    Moldova dövlət başçısı İranda öz səslərini azadlıq, ləyaqət və demokratik seçim üçün qaldıran cəsur insanlar haqqında düşündüyünü vurğulayıb:

    "Onların öz gələcəklərini formalaşdırmaq əzmi sərhədlərindən çox uzaqlara çatır. Moldova həmrəylik nümayiş etdirir".

    Maya Sandu İranda etirazlar Moldova
    Санду: Молдова выражает солидарность с гражданами Ирана
    Maia Sandu: Moldova stands in solidarity with brave people of Iran

    Son xəbərlər

    17:37

    İranın baş prokuroru etirazçıları ölümlə hədələyib

    Region
    17:35

    "Araz-Naxçıvan" yoxlama oyununda 7 qol vurub

    Futbol
    17:22

    Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    17:21

    Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb

    Hadisə
    17:16

    Bəzi yerlərə yağış, dağlıq ərazilərə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    17:09

    "Latsio" niderlandlı futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    17:00

    Maya Sandu: İranda səslərini demokratik seçim üçün qaldıran cəsur insanlarla həmrəyik

    Digər ölkələr
    17:00

    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 2 % artırıb

    Biznes
    16:56

    Dardanel boğazında gəmiçilik qasırğa səbəbi ilə dayandırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti