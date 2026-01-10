Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за шторма
В регионе
- 10 января, 2026
- 16:46
Судоходство в проливе Дарданеллы временно приостановлено из-за штормового ветра.
Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.
"Судоходство в проливе Дарданеллы приостановлено в обе стороны с 12:45 по местному времени (в 13:45 по Баку) из-за шторма до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.
В связи с непогодой до вечера субботы приостановлена значительная часть паромных маршрутов в проливе.
В районе Мраморного моря на субботу объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о штормовом ветре, который может достигать 60-90 км/час, и сильном дожде, в том числе в Стамбуле.
