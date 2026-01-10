Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за шторма

Судоходство в проливе Дарданеллы временно приостановлено из-за штормового ветра.

Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

"Судоходство в проливе Дарданеллы приостановлено в обе стороны с 12:45 по местному времени (в 13:45 по Баку) из-за шторма до улучшения погодных условий", - говорится в сообщении.

В связи с непогодой до вечера субботы приостановлена значительная часть паромных маршрутов в проливе.

В районе Мраморного моря на субботу объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о штормовом ветре, который может достигать 60-90 км/час, и сильном дожде, в том числе в Стамбуле.