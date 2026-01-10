Dardanel boğazında gəmiçilik qasırğa səbəbi ilə dayandırılıb
Region
- 10 yanvar, 2026
- 16:56
Dardanel boğazında gəmiçilik qasırğa səbəbi ilə müvəqqəti olaraq dayandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.
"Dardanel boğazında gəmilərin hərəkəti yerli vaxtla 12:45-dən (Bakı vaxtı ilə 13:45) etibarən hava şəraiti yaxşılaşana qədər hər iki istiqamətdə dayandırılıb", - məlumatda bildirilib.
Əlverişsiz hava səbəbi ilə bu gün axşamadək boğazdakı gəmi marşrutlarının çoxu dayandırılıb.
Mərmərə dənizi bölgəsində bu gün üçün sarı hava təhlükəsi elan edilib. Sinoptiklər saatda 60-90 km-ə çata biləcək qasırğa və güclü yağış, o cümlədən İstanbulda güclü yağış barədə xəbərdarlıq ediblər.
