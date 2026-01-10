İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Dardanel boğazında gəmiçilik qasırğa səbəbi ilə dayandırılıb

    Region
    • 10 yanvar, 2026
    • 16:56
    Dardanel boğazında gəmiçilik qasırğa səbəbi ilə dayandırılıb

    Dardanel boğazında gəmiçilik qasırğa səbəbi ilə müvəqqəti olaraq dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    "Dardanel boğazında gəmilərin hərəkəti yerli vaxtla 12:45-dən (Bakı vaxtı ilə 13:45) etibarən hava şəraiti yaxşılaşana qədər hər iki istiqamətdə dayandırılıb", - məlumatda bildirilib.

    Əlverişsiz hava səbəbi ilə bu gün axşamadək boğazdakı gəmi marşrutlarının çoxu dayandırılıb.

    Mərmərə dənizi bölgəsində bu gün üçün sarı hava təhlükəsi elan edilib. Sinoptiklər saatda 60-90 km-ə çata biləcək qasırğa və güclü yağış, o cümlədən İstanbulda güclü yağış barədə xəbərdarlıq ediblər.

    gəmiçilik qasırğa
    Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за шторма
    Shipping in Dardanelles suspended due to storm

    Son xəbərlər

    17:37

    İranın baş prokuroru etirazçıları ölümlə hədələyib

    Region
    17:35

    "Araz-Naxçıvan" yoxlama oyununda 7 qol vurub

    Futbol
    17:22

    Yollarda görünüş 1000 metrədək məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    17:21

    Ötən gün itkin düşmüş 5 nəfər tapılıb

    Hadisə
    17:16

    Bəzi yerlərə yağış, dağlıq ərazilərə qar yağır - FAKTİKİ HAVA - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    17:09

    "Latsio" niderlandlı futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    17:00

    Maya Sandu: İranda səslərini demokratik seçim üçün qaldıran cəsur insanlarla həmrəyik

    Digər ölkələr
    17:00

    Azərbaycan Türkiyədən tekstil məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 2 % artırıb

    Biznes
    16:56

    Dardanel boğazında gəmiçilik qasırğa səbəbi ilə dayandırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti