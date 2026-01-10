МВД: Сотрудники полиции за сутки изъяли 20 ружей и более 8 тыс. патронов

Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли из незаконного оборота 20 ружей и более 8 тыс. патронов.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

Всего были изъяты 5 автоматов, 2 пистолета, 13 гранат, 2 пулемета, 20 ружей, 23 магазина для патронов и 8518 патронов различного калибра.