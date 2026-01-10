МВД: Сотрудники полиции за сутки изъяли 20 ружей и более 8 тыс. патронов
Происшествия
- 10 января, 2026
- 16:24
Сотрудники полиции за минувшие сутки изъяли из незаконного оборота 20 ружей и более 8 тыс. патронов.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
Всего были изъяты 5 автоматов, 2 пистолета, 13 гранат, 2 пулемета, 20 ружей, 23 магазина для патронов и 8518 патронов различного калибра.
Последние новости
16:46
Судоходство в проливе Дарданеллы приостановили из-за штормаВ регионе
16:24
МВД: Сотрудники полиции за сутки изъяли 20 ружей и более 8 тыс. патроновПроисшествия
16:15
В ДТП с минивэном на севере Таиланда пострадали шесть израильских туристовДругие страны
16:11
Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции автопрома из Турции примерно на 2%Бизнес
15:50
Береговая охрана Турции спасла 37 мигрантов у побережья ИзмираВ регионе
15:38
США: Иран использует боевиков "Хезболлы" для подавления протестовДругие страны
15:22
Баку и Киев обсудили совместные проекты по восстановлению УкраиныВнешняя политика
15:18
ЕС предоставит Египту очередной транш макрофинансовой помощи в €1 млрдДругие страны
15:12