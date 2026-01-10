İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Hadisə
    • 10 yanvar, 2026
    • 16:04
    Ötən gün polis əməkdaşları ölkədə 20 tüfəng, 8 mindən çox patron aşkarlayıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yanvarın 9-da polis əməkdaşları paytaxt, respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında və işğaldan azad olunan bölgələrdə 5 avtomat silahı, 2 tapança, 13 qumbara, 2 pulemyot, 20 tüfəng, 23 patron darağı və 8518 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    "Polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir", - məlumatda qeyd olunub.

    МВД: Сотрудники полиции за сутки изъяли 20 ружей и более 8 тыс. патронов

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 20 tüfəng, 8 mindən çox patron aşkarlanıb

