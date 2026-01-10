Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Баку и Киев обсудили совместные проекты по восстановлению Украины

    Внешняя политика
    • 10 января, 2026
    • 15:22
    Баку и Киев обсудили совместные проекты по восстановлению Украины

    Заместитель министра по делам общин и территорий Украины Артем Рыбченко провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым.

    Как передает Report, об этом дипломат сообщили в своем аккаунте в "X".

    "Обсудили гуманитарную помощь Азербайджана Украине, включая запланированные проекты восстановления в Ирпене, а также перспективы совместных действий в Киевской области", - написал посол.

    Ukraynanın bərpasında Azərbaycanla birgə fəaliyyət perspektivləri müzakirə olunub
    Baku, Kyiv discuss joint actions for Ukraine restoration

