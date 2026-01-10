Баку и Киев обсудили совместные проекты по восстановлению Украины

Заместитель министра по делам общин и территорий Украины Артем Рыбченко провел встречу с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым.

Как передает Report, об этом дипломат сообщили в своем аккаунте в "X".

"Обсудили гуманитарную помощь Азербайджана Украине, включая запланированные проекты восстановления в Ирпене, а также перспективы совместных действий в Киевской области", - написал посол.