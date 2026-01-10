Ukraynanın bərpasında Azərbaycanla birgə fəaliyyət perspektivləri müzakirə olunub
Xarici siyasət
- 10 yanvar, 2026
- 15:13
Ukraynanın İcmaların və Ərazilərin İnkişafı üzrə nazir müavini Artem Rıbçenko Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Seymur Mərdəliyevlə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında paylaşım edib.
Diplomat bildirib ki, görüş zamanı Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardım, o cümlədən İrpendə planlaşdırılan bərpa layihələri, eləcə də Kiyev regionunda birgə fəaliyyət perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Pleased to welcome @AzEmbUkraine Deputy Minister for Development of Communities and Territories of Ukraine Artem Rybchenko. Exchanged on Azerbaijan’s humanitarian aid to Ukraine, including planned recovery projects in Irpin as well as perspectives for joint actions in Kyiv region pic.twitter.com/593NmUrLrP— Seymur Mardaliyev (@SMardaliyev) January 10, 2026
