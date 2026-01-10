İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Ukraynanın bərpasında Azərbaycanla birgə fəaliyyət perspektivləri müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 10 yanvar, 2026
    • 15:13
    Ukraynanın İcmaların və Ərazilərin İnkişafı üzrə nazir müavini Artem Rıbçenko Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Seymur Mərdəliyevlə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında paylaşım edib.

    Diplomat bildirib ki, görüş zamanı Azərbaycanın Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardım, o cümlədən İrpendə planlaşdırılan bərpa layihələri, eləcə də Kiyev regionunda birgə fəaliyyət perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ukrayna Seymur Mərdəliyev İrpen
    Баку и Киев обсудили восстановительные проекты в Украине

