В Лачын, Ходжавенд и Агдам выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев

В город Лачын, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района, а также село Хыдырлы Агдамского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, на данном этапе в Лачын возвращаются 17 семей (69 человек), в Гадрут - 6 семей (26 человек), в Гырмызы Базар - 18 семей (91 человек), в Хыдырлы - 16 семей (45 человек).

Ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

Но в результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.