ООН изучает законность блокады США венесуэльской нефти

ООН в настоящее время изучает правовую базу применительно к шагам администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, в частности блокаду нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую республику и из нее.

Как передает Report, об этом заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"На данном этапе мы изучаем, какие именно законы применимы, исследуем саму ситуацию. Определенно, стороны должны соблюдать Устав ООН", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер в своей публикации в соцсети Truth Social добавил, что признает венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".