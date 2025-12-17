Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    ООН изучает законность блокады США венесуэльской нефти

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 22:00
    ООН изучает законность блокады США венесуэльской нефти

    ООН в настоящее время изучает правовую базу применительно к шагам администрации президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы, в частности блокаду нефтяных танкеров, следующих в Боливарианскую республику и из нее.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

    "На данном этапе мы изучаем, какие именно законы применимы, исследуем саму ситуацию. Определенно, стороны должны соблюдать Устав ООН", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

    Ранее Трамп заявил, что приказал блокировать все подсанкционные танкеры, направляющиеся в Венесуэлу и из нее. Американский лидер в своей публикации в соцсети Truth Social добавил, что признает венесуэльские власти "иностранной террористической организацией".

    США Венесуэла танкеры ООН
    BMT ABŞ-nin Venesuela neftinə qarşı blokadasının qanuniliyini araşdırır

    Последние новости

    22:45

    Зеленский заявил о планах РФ продолжать войну в 2026 году

    Другие страны
    22:39

    Премьер Катара: Нарушение Израилем перемирия в Газе затрудняет работу посредников

    Другие страны
    22:23

    Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго"

    Футбол
    22:13

    США сообщили Европе о планах использовать активы РФ в рамках мирного плана

    Другие страны
    22:07

    В Агдаме мирный житель подорвался на мине

    Происшествия
    22:00

    ООН изучает законность блокады США венесуэльской нефти

    Другие страны
    21:50

    Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на сумму $901 млрд

    Другие страны
    21:37

    "Интер Майами" объявил о продлении контракта с Суаресом

    Футбол
    21:24

    Европарламент утвердил закон о постепенном отказе от газа и СПГ из РФ

    Другие страны
    Лента новостей