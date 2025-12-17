BMT ABŞ-nin Venesuela neftinə qarşı blokadasının qanuniliyini araşdırır
Digər ölkələr
- 17 dekabr, 2025
- 22:41
BMT hazırda ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının Venesuela ilə bağlı addımlarının, xüsusən Bolivar Respublikasına gedən və oradan gələn neft tankerlərinin blokadasının hüquqi bazasını araşdırır.
"Report"un məlumatına görə, bunu BMT rəhbərinin rəsmi nümayəndəsi Fərhan Haq bildirib.
"Bu mərhələdə hansı qanunların tətbiq olunduğunu və vəziyyətin özünü araşdırırıq. Aydındır ki, tərəflər BMT Nizamnaməsinə əməl etməlidirlər", - o, mövzu ilə bağlı suala cavabında bildirib.
Daha əvvəl Tramp Venesuelaya gedən və oradan gələn bütün sanksiyalı tankerlərin blokada alınmasını əmr etdiyini açıqlayıb. ABŞ lideri "TruthSocial" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında əlavə edib ki, Venesuela hökumətini xarici terror təşkilatı kimi tanıyır.
