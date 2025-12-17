WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    BMT ABŞ-nin Venesuela neftinə qarşı blokadasının qanuniliyini araşdırır

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 22:41
    BMT ABŞ-nin Venesuela neftinə qarşı blokadasının qanuniliyini araşdırır

    BMT hazırda ABŞ Prezidenti Donald Tramp administrasiyasının Venesuela ilə bağlı addımlarının, xüsusən Bolivar Respublikasına gedən və oradan gələn neft tankerlərinin blokadasının hüquqi bazasını araşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu BMT rəhbərinin rəsmi nümayəndəsi Fərhan Haq bildirib.

    "Bu mərhələdə hansı qanunların tətbiq olunduğunu və vəziyyətin özünü araşdırırıq. Aydındır ki, tərəflər BMT Nizamnaməsinə əməl etməlidirlər", - o, mövzu ilə bağlı suala cavabında bildirib.

    Daha əvvəl Tramp Venesuelaya gedən və oradan gələn bütün sanksiyalı tankerlərin blokada alınmasını əmr etdiyini açıqlayıb. ABŞ lideri "TruthSocial" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında əlavə edib ki, Venesuela hökumətini xarici terror təşkilatı kimi tanıyır.

    BMT ABŞ Venesuela
    ООН изучает законность блокады США венесуэльской нефти

    Son xəbərlər

    23:07

    Zelenski: Rusiya 2026-cı ildə müharibəni davam etdirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    22:47

    Qətərin Baş naziri: İsrailin Qəzzada atəşkəsi pozması vasitəçilərin işini çətinləşdirir

    Digər ölkələr
    22:41

    BMT ABŞ-nin Venesuela neftinə qarşı blokadasının qanuniliyini araşdırır

    Digər ölkələr
    22:23

    ABŞ Konqresi 901 milyard dollarlıq müdafiə büdcəsi layihəsini təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    22:02

    Ağdamda mülki şəxs minaya düşərək xəsarət alıb

    Hadisə
    21:57

    Avropa Parlamenti Rusiya qazından imtina haqqında qanunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    21:41
    Foto

    Almaniya pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı ilk birləşmiş müdafiə mərkəzini açıb

    Digər ölkələr
    21:26

    Neymar karyerasını başqa komandada davam etdirə bilər

    Futbol
    21:12

    Orban: Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirəsi Aİ sammitinin gündəliyindən çıxarılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti