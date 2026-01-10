İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    • 10 yanvar, 2026
    • 16:21
    Rimas Kurtinaitis: NTD ilə matçda komandanın çıxışından razı qaldım

    "Sabah"ın baş məşqçisi Rimas Kurtinaitis komandasının Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda NTD ilə matçdakı çıxışından razı qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, litvalı mütəxəssis bu barədə klubun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, beynəlxalq arenadakı çıxışdan sonra fasilənin komandaya müsbət təsir etdiyini bildirib:

    "Fasilə oyunçulara faydalı oldu. Çempionlar Liqasında keçirdiyimiz gərgin oyunlardan sonra basketbolçuların bir qədər istirahətə ehtiyacı var idi. Başqa sözlə, komandaya mənəvi olaraq yenilənmə lazım idi. Oyunçuların enerjisini və istəkli olmasını bəyəndim. Ümumilikdə komandanın meydandakı çıxışından razı qaldım".

    Qeyd edək ki, "Sabah" - NTD matçı birincilərin 121:76 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

