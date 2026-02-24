ABŞ-də 2 mindən çox reys ləğv edilib
Digər ölkələr
- 24 fevral, 2026
- 17:07
ABŞ-də qar fırtınası səbəbindən ən azı 700 reys təxirə salınıb, təxminən 2 200 reys isə ləğv edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu, "FlightAware" onlayn xidmətinin məlumatlarını təsdiqləyir.
Daha əvvəl ABŞ-nin daxili təhlükəsizlik naziri Kristi Noem şimal-şərq ştatlarına növbəti təbii fəlakətin yaxınlaşdığı barədə xəbərdarlıq etmişdi.
