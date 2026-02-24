Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В США из-за снежного шторма отменили более 2 тыс. рейсов

    • 24 февраля, 2026
    • 16:44
    В США из-за снежного шторма отменили более 2 тыс. рейсов

    Как минимум 700 рейсов было перенесено, а почти 2 200 отменено в США во вторник на фоне снежного шторма, обрушившегося на северо-восток страны.

    Как передает Report, это следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.

    По данным сервиса, днем отменено 2 026 рейсов в США, из страны или внутри нее, а задержано - 700.

    Ранее министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм предупредила, что на северо-восточные штаты надвигается очередное стихийное бедствие. Она отметила, что от Нью-Джерси до юго-востока Новой Англии возможны метели, обильные снегопады и сильный ветер. Ожидается, что больше всего пострадают прибрежные районы.

    В январе на большую часть США также обрушились снегопады, которые затронули большую часть страны. Наиболее пострадали южные штаты – Теннесси, Миссисипи и Луизиана, не привыкшие к суровым зимам.

