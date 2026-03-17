ABŞ-nin "B-1" bombardmançı təyyarələri yenidən İrana göndərilib
- 17 mart, 2026
- 22:30
ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin bir qrup "B-1B Lancer" strateji bombardmançı təyyarəsi İranın hava məkanında döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün Böyük Britaniyadakı Ferford aviabazasından havaya qalxıb.
"Report" xəbər verir ki, bu, "Military Air Tracking Alliance" (MATA) və "Flightradar24" aviasiya resursunun məlumatlarında qeyd olunub.
İran səmasında günün qaranlıq vaxtı həyata keçirilən birbaşa əməliyyat nəzərə alınmaqla, fasiləsiz uçuş missiyanın müddəti təxminən 18-20 saat təşkil edəcək.
Hər bir təyyarə 20 km-ə qədər mənzilli, 900 kiloqramlıq 24 ədəd "JDAM" aviabombası daşımaq qabiliyyətinə malikdir. Bu cür döyüş sursatları İranın ən mühüm obyektlərinə, xüsusən də ballistik raketlərin yerləşdirildiyi, saxlandığı və istehsal olunduğu yerlərə zərbələr endirmək üçün istifadə olunur.
Hərbi əməliyyat başlayandan bəri ABŞ strateji bombardmançı təyyarələri İran hədəflərinə artıq 20 hava hücumu həyata keçirib.
Hazırda Ferford aviabazasında ABŞ-nin 18 ağır bombardmançı təyyarəsindən, o cümlədən 12 "B-1B Lancer" və 6 "B-52H Stratofortress" təyyarəsindən ibarət qruplaşma yerləşir.