    Американские бомбардировщики B-1 направлены на очередное задание в Иран

    Группа стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer вылетела с авиабазы Фэрфорд в Великобритании для выполнения боевых задач в воздушном пространстве Ирана.

    Как передает Report, это следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA) и Flightradar24.

    Продолжительность беспосадочной миссии с учетом непосредственной операции в темное время суток в воздушном пространстве над Ираном составит примерно 18-20 часов.

    Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км. Такие боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

    С начала военной операции американские стратегические бомбардировщики уже совершили 20 налетов на иранские цели.

    В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шесть B-52H Stratofortress.

    Американские бомбардировщики Авиабаза Фэрфорд Великобритания Операция США и Израиля против Ирана
