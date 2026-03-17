Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyinin konsulluq bölməsi 11 gün işləməyəcək
- 17 mart, 2026
- 22:41
Azərbaycan Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin konsulluq bölməsi 2026-cı ilin 20-31 mart tarixlərində Ramazan və Novruz bayramları ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində fəaliyyət göstərməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi "X"dəki hesabında məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, qeyri-iş günləri ərəfəsində səfirliklə operativ əlaqənin yaradılması üçün konsulluq bölməsinin aşağıda qeyd olunan əlaqə vasitələrinə müraciət edə bilərsiniz:
- "Qaynar xətt" nömrəsi: +1(202)556-9391
- Elektron poçt ünvanı: [email protected]
- Səfirliyin internet səhifəsi:
Azərbaycan Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı Səfirliyinin Konsulluq bölməsi 2026-cı ilin 20-31 mart tarixlərində Ramazan və Novruz bayramları ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində fəaliyyət göstərməyəcəkdir.— Azerbaijan Embassy US (@azembassyus) March 17, 2026
