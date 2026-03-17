    Xarici siyasət
    • 17 mart, 2026
    • 22:41
    Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyinin konsulluq bölməsi 11 gün işləməyəcək

    Azərbaycan Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin konsulluq bölməsi 2026-cı ilin 20-31 mart tarixlərində Ramazan və Novruz bayramları ilə əlaqədar qeyri-iş günlərində fəaliyyət göstərməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyi "X"dəki hesabında məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, qeyri-iş günləri ərəfəsində səfirliklə operativ əlaqənin yaradılması üçün konsulluq bölməsinin aşağıda qeyd olunan əlaqə vasitələrinə müraciət edə bilərsiniz:

    - "Qaynar xətt" nömrəsi: +1(202)556-9391

    - Elektron poçt ünvanı: [email protected]

    - Səfirliyin internet səhifəsi:

    Qeyri-iş günləri (2026) Novruz Bayramı
    Консульский отдел Посольства Азербайджана в США приостанавливает работу на 11 дней

