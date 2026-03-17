    Консульский отдел Посольства Азербайджана в США приостанавливает работу на 11 дней

    Внешняя политика
    • 17 марта, 2026
    • 22:48
    Консульский отдел Посольства Азербайджана в США приостанавливает работу на 11 дней

    Консульский отдел Посольства Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки временно приостановит свою работу в период с 20 по 31 марта 2026 года в связи с праздниками Рамазан и Новруз.

    Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на официальной странице посольства в социальной сети X.

    В дипломатическом представительстве также отметили, что в указанный период для оперативной связи с консульским отделом можно воспользоваться альтернативными контактными средствами:

    • "Горячая линия": +1 (202) 556-9391
    • Электронная почта: [email protected]
    • Официальный сайт посольства: (указан на странице посольства)
    консульский отдел Посольство Азербайджана в США Нерабочие дни
    Azərbaycanın ABŞ-dəki səfirliyinin konsulluq bölməsi 11 gün işləməyəcək
