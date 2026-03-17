Консульский отдел Посольства Азербайджана в США приостанавливает работу на 11 дней
Внешняя политика
- 17 марта, 2026
- 22:48
Консульский отдел Посольства Азербайджанской Республики в Соединенных Штатах Америки временно приостановит свою работу в период с 20 по 31 марта 2026 года в связи с праздниками Рамазан и Новруз.
Как сообщает Report, соответствующая информация размещена на официальной странице посольства в социальной сети X.
В дипломатическом представительстве также отметили, что в указанный период для оперативной связи с консульским отделом можно воспользоваться альтернативными контактными средствами:
- "Горячая линия": +1 (202) 556-9391
- Электронная почта: [email protected]
- Официальный сайт посольства: (указан на странице посольства)
