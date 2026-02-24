Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 24 fevral, 2026
- 17:01
Azərbaycan və Ermənistan çoxtərəfli platformalar və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində mümkün etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə ediblər.
"Report"a Azərbaycanın xarici işlər nazirliyindən verilən məlumata görə, müzakirələri iki ölkənin XİN başçılarının müavinləri Elnur Məmmədov və Robert Abisoğomonyan aparıblar.
Onlar fevralın 24-də Cenevrədə BMT İnsan Hüquqları Şurasının 61-ci sessiyası çərçivəsində görüşüblər.
