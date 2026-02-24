İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    24 fevral, 2026
    17:01
    Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib

    Azərbaycan və Ermənistan çoxtərəfli platformalar və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində mümkün etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə ediblər.

    "Report"a Azərbaycanın xarici işlər nazirliyindən verilən məlumata görə, müzakirələri iki ölkənin XİN başçılarının müavinləri Elnur Məmmədov və Robert Abisoğomonyan aparıblar.

    Onlar fevralın 24-də Cenevrədə BMT İnsan Hüquqları Şurasının 61-ci sessiyası çərçivəsində görüşüblər.

    Азербайджан и Армения обсудили меры по укреплению доверия в рамках международных организаций
    Azerbaijan and Armenia discuss confidence-building measures within international organizations

