Азербайджан и Армения обсудили меры по укреплению доверия в рамках международных организаций

Азербайджан и Армения обсудили возможные меры по укреплению доверия в рамках многосторонних платформ и международных организаций.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, переговоры провели заместители министров иностранных дел двух стран Эльнур Мамедов и Роберт Абисогомонян.

Встреча состоялась 24 февраля в Женеве в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека.