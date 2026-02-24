Азербайджан и Армения обсудили меры по укреплению доверия в рамках международных организаций
Внешняя политика
- 24 февраля, 2026
- 17:08
Азербайджан и Армения обсудили возможные меры по укреплению доверия в рамках многосторонних платформ и международных организаций.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, переговоры провели заместители министров иностранных дел двух стран Эльнур Мамедов и Роберт Абисогомонян.
Встреча состоялась 24 февраля в Женеве в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека.
