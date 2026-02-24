Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 24 февраля, 2026
    • 17:08
    Азербайджан и Армения обсудили меры по укреплению доверия в рамках международных организаций

    Азербайджан и Армения обсудили возможные меры по укреплению доверия в рамках многосторонних платформ и международных организаций.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, переговоры провели заместители министров иностранных дел двух стран Эльнур Мамедов и Роберт Абисогомонян.

    Встреча состоялась 24 февраля в Женеве в рамках 61-й сессии Совета ООН по правам человека.

    Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib
    Azerbaijan and Armenia discuss confidence-building measures within international organizations

