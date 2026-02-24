İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Bəzi rayonlara yağış və qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    • 24 fevral, 2026
    • 17:16
    Bəzi rayonlara yağış və qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Azərbaycanın bəzi yerlərində yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin fevralın 24-ü saat 17:00-a olan məlumatında qeyd edilib.

    Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadası, eyni zamanda Balakən, Gəncə, Naftalan, Şəmkir, Ceyrançöl, Tovuz, Şirvan, Ağsu, Qax (Sarıbaş), Zaqatala, Oğuz, Qəbələ, Şamaxı, Qobustan, Tərtər, Bərdə, Goranboy, Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Sabirabad, Neftçala, Biləsuvar, Yardımlı, Lənkəran, Astara, Ağdama yağış, Daşkəsən, Gədəbəy, Şahbuz, Şahdağ, Xınalıq, Quba, Qusar, Şəkiyə isə qar yağır.

    Daşkəsən, Göygöl, Gəncə, Naftalan, Balakən, Qax (Sarıbaş), Zaqatala, Şəki, Şamaxı, Qobustan, Qusar, Qrız, Göyçay, Lerikdə duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 200-500 metrədək məhdudlaşır.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Yağıntılı hava şəraiti faktiki hava

    Son xəbərlər

    17:18

    Azərbaycan millisinin Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    Komanda
    17:16

    Bəzi rayonlara yağış və qar yağır - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    17:07

    ABŞ-də 2 mindən çox reys ləğv edilib

    Digər ölkələr
    17:05

    Azərbaycanda "Mühafizə olunmalı həyat təminatlı, mühüm əhəmiyyətli obyektlərin Siyahısı" genişlənib

    İnfrastruktur
    17:03

    Bakıda evlərdən 12 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    17:01

    Azərbaycanda "Əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük borcunun məbləğinin hesablanması Qaydası" dəyişib

    Biznes
    17:01
    Foto

    Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində etimad quruculuğu tədbirlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:01

    Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu Naxçıvana verilən ssudanı bağlaya biləcək

    Maliyyə
    16:54

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" təxirə salınmış oyunda "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti