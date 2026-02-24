İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanda Mühafizə olunmalı həyat təminatlı, mühüm əhəmiyyətli obyektlərin Siyahısı genişlənib

    Nazirlər Kabineti 31 mart 2014-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Mühafizə olunmalı həyat təminatlı, mühüm əhəmiyyətli obyektlərin Siyahısı"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.

    Qərara əsasən, mühafizə olunmalı həyat təminatlı, mühüm əhəmiyyətli obyektlərin siyahısı genişlənib və aşağıdakılar əlavə edilib:

    Sıra

    №-si

    Obyektin adı

    Obyektin yerləşdiyi yer

    Obyektin balanssaxlayıcısı

    Obyektin mühafizəsinin maliyyələşmə

    mənbəyi

    Obyektin mühafizəsini həyata keçirən

    dövlət qurumu

    62-1.

    Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası

    Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri

    "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

    "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər

    Nazirliyi

    62-2.

    Biləv Su Elektrik Stansiyasının suqəbuledici

    qurğusu

    Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu

    "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

    "Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər

    Nazirliyi

    122-1.

    Heydər Əliyev Su Anbarı

    Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin

    vəsaiti

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər

    Nazirliyi

    ("Regional Su Meliorasiya

    Xidməti" publik hüquqi şəxs)

    122-2.

    Arpaçay Su Anbarı

    Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya Xidməti" publik

    hüquqi şəxs)

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

    122-3.

    Naxçıvan Şəhər Su Anbarı və Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi, içməli su mənbəyi

    Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonu

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı

    Xidməti" publik hüquqi şəxs)

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

    122-4.

    Culfa Şəhər

    Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi

    Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya

    Xidməti" publik hüquqi şəxs)

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

    122-5.

    Şahbuz Şəhər Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi

    Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya

    Xidməti" publik hüquqi şəxs)

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

    122-6.

    Şərur Şəhər

    Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi

    Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya

    Xidməti" publik hüquqi şəxs)

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

    122-7.

    Ordubad Şəhər Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi

    Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin

    vəsaiti ("Regional Su

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi

    Meliorasiya Xidməti" publik

    hüquqi şəxs)
    Nazirlər Kabineti Əli Əsədov
