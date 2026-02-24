Azərbaycanda "Mühafizə olunmalı həyat təminatlı, mühüm əhəmiyyətli obyektlərin Siyahısı" genişlənib
- 24 fevral, 2026
- 17:05
Nazirlər Kabineti 31 mart 2014-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmiş "Mühafizə olunmalı həyat təminatlı, mühüm əhəmiyyətli obyektlərin Siyahısı"nda dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni əmr imzalayıb.
Qərara əsasən, mühafizə olunmalı həyat təminatlı, mühüm əhəmiyyətli obyektlərin siyahısı genişlənib və aşağıdakılar əlavə edilib:
|
Sıra
№-si
|
Obyektin adı
|
Obyektin yerləşdiyi yer
|
Obyektin balanssaxlayıcısı
|
Obyektin mühafizəsinin maliyyələşmə
mənbəyi
|
Obyektin mühafizəsini həyata keçirən
dövlət qurumu
|
62-1.
|
Naxçıvan Modul Elektrik Stansiyası
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Naxçıvan şəhəri
|
"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
|
"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi
|
62-2.
|
Biləv Su Elektrik Stansiyasının suqəbuledici
qurğusu
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu
|
"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
|
"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin vəsaiti
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi
|
122-1.
|
Heydər Əliyev Su Anbarı
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin
vəsaiti
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi
|
("Regional Su Meliorasiya
Xidməti" publik hüquqi şəxs)
|
122-2.
|
Arpaçay Su Anbarı
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya Xidməti" publik
hüquqi şəxs)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
122-3.
|
Naxçıvan Şəhər Su Anbarı və Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi, içməli su mənbəyi
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı
Xidməti" publik hüquqi şəxs)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
122-4.
|
Culfa Şəhər
Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya
Xidməti" publik hüquqi şəxs)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
122-5.
|
Şahbuz Şəhər Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şahbuz rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya
Xidməti" publik hüquqi şəxs)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
122-6.
|
Şərur Şəhər
Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Şərur rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin vəsaiti ("Regional Su Meliorasiya
Xidməti" publik hüquqi şəxs)
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
122-7.
|
Ordubad Şəhər Sutəmizləyici Qurğular Kompleksi
|
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Ordubad rayonu
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi
|
Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin
vəsaiti ("Regional Su
|
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi
|
Meliorasiya Xidməti" publik
hüquqi şəxs)