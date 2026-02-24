Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане обновлен перечень особо охраняемых жизнеобеспечивающих объектов

    Инфраструктура
    • 24 февраля, 2026
    • 17:22
    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень жизнеобеспечивающих объектов особой важности, подлежащих охране", утвержденный постановлением от 31 марта 2014 года.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, перечень жизнеобеспечивающих объектов особой важности, подлежащих охране, расширен.

    С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

