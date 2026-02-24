İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" təxirə salınmış oyunda "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    • 24 fevral, 2026
    • 16:54
    Premyer Liqa: Turan Tovuz təxirə salınmış oyunda Qəbələni məğlub edib

    "Turan Tovuz" Misli Premyer Liqasının XIV turundan təxirə salınmış oyunda qələbə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Kurban Berdıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə "Qəbələ" ilə üz-üzə gəlib.

    Qəbələ şəhər stadionunda gerçəkləşən qarşılaşma qonaqların inamlı qalibiyyəti ilə yekunlaşıb - 3:0.

    Tovuz təmsilçisinin qollarını 9-cu dəqiqədə Alexandro Serrano, 18-ci dəqiqədə Filip Ozobiç vurub, 47-ci dəqiqədə Seydina Keyta avtoqol müəllifi olub.

    Bu nəticədən sonra xallarının sayını 40-a çatdıran "Turan Tovuz" üçüncü pillədəki mövqeyini möhkəmləndirib. "Qəbələ" 15 xalla 10-cu sıradadır.

    Turan Tovuz Misli Premyer Liqası təxirə salınmış oyun Qəbələ - Turan Tovuz

    Son xəbərlər

    17:03

    Bakıda 12 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    17:01

    Azərbaycanda "Əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük borcunun məbləğinin hesablanması Qaydası" dəyişib

    Biznes
    17:01

    Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri Cenevrədə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:01

    Nazirlər Kabineti Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu barədə qərar verib

    Maliyyə
    16:54

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" təxirə salınmış oyunda "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    16:54

    Azərbaycan İran ilə nəqliyyat sahəsində yol xəritəsi hazırlayacaq

    İnfrastruktur
    16:50

    Zelenski: Aİ-dən 90 milyard avroluq kredit Ukraynanın təhlükəsizliyinin real təminatıdır

    Digər ölkələr
    16:42
    Foto

    Arif Ağayev: "Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir"

    İnfrastruktur
    16:40

    Nikoloz Samxaradze: Azərbaycanla Ermənistan arasında normallaşma regionun mənzərəsini sabitləşdirir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti