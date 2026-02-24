Premyer Liqa: "Turan Tovuz" təxirə salınmış oyunda "Qəbələ"ni məğlub edib
Futbol
- 24 fevral, 2026
- 16:54
"Turan Tovuz" Misli Premyer Liqasının XIV turundan təxirə salınmış oyunda qələbə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Kurban Berdıyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv səfərdə "Qəbələ" ilə üz-üzə gəlib.
Qəbələ şəhər stadionunda gerçəkləşən qarşılaşma qonaqların inamlı qalibiyyəti ilə yekunlaşıb - 3:0.
Tovuz təmsilçisinin qollarını 9-cu dəqiqədə Alexandro Serrano, 18-ci dəqiqədə Filip Ozobiç vurub, 47-ci dəqiqədə Seydina Keyta avtoqol müəllifi olub.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 40-a çatdıran "Turan Tovuz" üçüncü pillədəki mövqeyini möhkəmləndirib. "Qəbələ" 15 xalla 10-cu sıradadır.
Son xəbərlər
17:03
Bakıda 12 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblarHadisə
17:01
Azərbaycanda "Əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük borcunun məbləğinin hesablanması Qaydası" dəyişibBiznes
17:01
Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin müavinləri Cenevrədə görüşübXarici siyasət
17:01
Nazirlər Kabineti Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondu barədə qərar veribMaliyyə
16:54
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" təxirə salınmış oyunda "Qəbələ"ni məğlub edibFutbol
16:54
Azərbaycan İran ilə nəqliyyat sahəsində yol xəritəsi hazırlayacaqİnfrastruktur
16:50
Zelenski: Aİ-dən 90 milyard avroluq kredit Ukraynanın təhlükəsizliyinin real təminatıdırDigər ölkələr
16:42
Foto
Arif Ağayev: "Dayanıqlı Orta Dəhliz üçün daha güclü regional əlaqələndirmə vacibdir"İnfrastruktur
16:40