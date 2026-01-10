Həbib Həsənov: "Avtomobil parklarının yenilənməsi günün tələblərinə tam cavab vermir"
- 10 yanvar, 2026
- 16:24
Azərbaycanda milli daşıyıcıların avtomobil parklarının yenilənməsi günün tələblərinə tam cavab vermir.
Bunu "Report"a müsahibəsində "Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyası" (ABADA) İctimai Birliyinin prezidenti Həbib Həsənov bildirib.
Onun sözlərinə görə, daşıma qiymətlərinin aşağı səviyyədə olması, xarici ölkələrdə tətbiq olunan əlavə rüsumlar və cərimələr, eləcə də maliyyə imkanlarının məhdudluğu bu prosesi ləngidir: "Milli daşıyıcıların dayanıqlılığı dövlət dəstəyi, avtoparkın mərhələli yenilənməsi və beynəlxalq bazarlarda tətbiq olunan texniki və ekoloji tələblərə uyğunlaşma ilə birbaşa bağlıdır. Bu sahələrdə kompleks və ardıcıl yanaşmanın tətbiqi daşıyıcıların rəqabət qabiliyyətinin qorunmasına, daşımaların coğrafiyasının genişlənməsinə və Azərbaycanın tranzit potensialından daha səmərəli istifadəyə imkan verəcək".
H.Həsənov qeyd edib ki, hazırda "Carnet TIR" sistemi beynəlxalq avtomobil daşımaları zamanı sadə, təhlükəsiz və etibarlı gömrük tranzit mexanizmi kimi geniş tətbiq olunur: "Bu sistem daşıyıcılara gömrük rüsumları və vergiləri üzrə vahid beynəlxalq təminat təqdim etməklə, yüklərin sərhədlərdən əlavə təminat prosedurları olmadan keçməsinə imkan yaradır. "Carnet TIR"in əsas üstünlüklərindən biri ondan ibarətdir ki, daşımalar beynəlxalq zəmanət mexanizmi və SAFETIR elektron nəzarət sistemi vasitəsilə izlənilir. Bu isə yüklərin itirilməsi, sənədlərin dəyişdirilməsi, vergidən yayınma və digər risklərin minimuma endirilməsinə xidmət edir, həm daşıyıcılar, həm də gömrük orqanları üçün şəffaf və etibarlı mühit formalaşdırır. Eləcə də TIR sisteminin alətlərindən, o cümlədən TIR-EPD kimi (öncədən bəyanetmə) imkanından istifadə etməklə sürətli keçidə şərait yaradır. Hazırda TIR sistemi çərçivəsində həyata keçirilən beynəlxalq daşımalar zamanı praktiki baxımdan ciddi çətinliklər müşahidə olunmur. Bununla yanaşı, Azərbaycanda "Carnet TIR" tranzit sisteminin icbari və ya prioritet mexanizm kimi tətbiqi normativ səviyyədə nəzərdə tutulmayıb".
