    "Qəbələ" və "Kəpəz" yoxlama görüşündə üz-üzə gəliblər

    Futbol
    • 10 yanvar, 2026
    • 16:12
    Qəbələ və Kəpəz yoxlama görüşündə üz-üzə gəliblər

    Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçiləri "Qəbələ" və "Kəpəz" yoxlama görüşündə üz-üzə gəliblər.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Qəbələ şəhər stadionunda baş tutub.

    4 qolun vurulduğu matçda Qəbələ komandası 3:1 hesablı qələbəyə sevinib.

