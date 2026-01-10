"Qəbələ" və "Kəpəz" yoxlama görüşündə üz-üzə gəliblər
Futbol
- 10 yanvar, 2026
- 16:12
Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçiləri "Qəbələ" və "Kəpəz" yoxlama görüşündə üz-üzə gəliblər.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Qəbələ şəhər stadionunda baş tutub.
4 qolun vurulduğu matçda Qəbələ komandası 3:1 hesablı qələbəyə sevinib.
