Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda "Sabah" NTD-ni məğlub edib
- 10 yanvar, 2026
- 15:48
"Report" xəbər verir ki, "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutan görüş "Sabah"ın 121:76 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Tur çərçivəsində bu gün daha bir qarşılaşma keçiriləcək. Saat 17:00-da, eyni məkanda "Neftçi" "Şəki" ilə üz-üzə gələcək.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Ordu" "Quba"nı (116:111), "Lənkəran" "Sərhədçi"ni (72:69), "Naxçıvan" isə "Sumqayıt"ı (97:81) üstələyib. XII tura yanvarın 11-də yekun vurulacaq.
