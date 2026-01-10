İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda "Sabah" NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    • 10 yanvar, 2026
    • 15:48
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda Sabah NTD-ni məğlub edib

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda "Sabah" NTD-ni məğlub edib.

    "Report" xəbər verir ki, "Sərhədçi" İdman Mərkəzində baş tutan görüş "Sabah"ın 121:76 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Tur çərçivəsində bu gün daha bir qarşılaşma keçiriləcək. Saat 17:00-da, eyni məkanda "Neftçi" "Şəki" ilə üz-üzə gələcək.

    Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Ordu" "Quba"nı (116:111), "Lənkəran" "Sərhədçi"ni (72:69), "Naxçıvan" isə "Sumqayıt"ı (97:81) üstələyib. XII tura yanvarın 11-də yekun vurulacaq.

