Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго"

Бразильский нападающий Неймар может покинуть "Сантос" и продолжить карьеру в другом бразильском клубе.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Marca, клуб хочет продлить контракт со своим воспитанником еще на один сезон, однако возможность подписания Неймара также рассматривает "Фламенго".

Несколько игроков из состава "Фламенго" пытаются убедить 33-летнего нападающего подписать контракт с красно-черными.