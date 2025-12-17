Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго"

    Футбол
    • 17 декабря, 2025
    • 22:23
    Неймар может продолжить карьеру во Фламенго

    Бразильский нападающий Неймар может покинуть "Сантос" и продолжить карьеру в другом бразильском клубе.

    Как сообщает Report со ссылкой на издание Marca, клуб хочет продлить контракт со своим воспитанником еще на один сезон, однако возможность подписания Неймара также рассматривает "Фламенго".

    Несколько игроков из состава "Фламенго" пытаются убедить 33-летнего нападающего подписать контракт с красно-черными.

    Неймар "Фламенго" ФК "Сантос" трансфер
    Neymar karyerasını başqa komandada davam etdirə bilər

