Politico: Россия и США проведут переговоры по Украине в выходные в Майами
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 00:24
Делегации РФ и США в предстоящие выходные, как ожидается, встретятся в Майами (штат Флорида) для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта.
Как передает Report, с таким утверждением выступила американская газета Politico со ссылкой на источники.
Как уточняется в публикации, в консультациях, предположительно, примут участие специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.
Последние новости
00:24
Politico: Россия и США проведут переговоры по Украине в выходные в МайамиДругие страны
23:57
ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубкаФутбол
23:37
Премьер Израиля одобрил крупную сделку с Египтом на $35 млрдДругие страны
23:24
Генсек ООН провел телефонный разговор с президентом ВенесуэлыДругие страны
23:19
В ООН назвали дату начала работы нового резидент-координатора в АзербайджанеВнешняя политика
23:03
Конгресс США утвердил кандидатуру миллиардера Айзекмана на пост главы NASAДругие страны
22:45
Зеленский заявил о планах РФ продолжать войну в 2026 годуДругие страны
22:39
Премьер Катара: Нарушение Израилем перемирия в Газе затрудняет работу посредниковДругие страны
22:23