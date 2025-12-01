Politico: Россия и США проведут переговоры по Украине в выходные в Майами

Делегации РФ и США в предстоящие выходные, как ожидается, встретятся в Майами (штат Флорида) для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report, с таким утверждением выступила американская газета Politico со ссылкой на источники.

Как уточняется в публикации, в консультациях, предположительно, примут участие специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.