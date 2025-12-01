KİV: Rusiya və ABŞ həftəsonu Mayamidə Ukrayna ilə bağlı danışıqlar aparacaqlar

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Digər ölkələr
    Rusiya Federasiyası və ABŞ nümayəndə heyətlərinin qarşıdan gələn həftə sonu Florida ştatının Mayami şəhərində Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə etmək üçün görüşü gözlənilir.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerikanın "Politico" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər yayıb.

    Bildirilir ki, məsləhətləşmələrə Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, Birbaşa İnvestisiyalar Fondunun baş direktoru Kirill Dmitriyev, ABŞ Prezidentinin Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkov və sahibkar Cared Kuşner qatılacaq.

    Rusiya ABŞ Ukrayna danışıqlar
    Politico: Россия и США проведут переговоры по Украине в выходные в Майами

