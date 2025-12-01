KİV: Rusiya və ABŞ həftəsonu Mayamidə Ukrayna ilə bağlı danışıqlar aparacaqlar
- 18 dekabr, 2025
- 01:04
Rusiya Federasiyası və ABŞ nümayəndə heyətlərinin qarşıdan gələn həftə sonu Florida ştatının Mayami şəhərində Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə etmək üçün görüşü gözlənilir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerikanın "Politico" qəzeti mənbələrə istinadən xəbər yayıb.
Bildirilir ki, məsləhətləşmələrə Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi, Birbaşa İnvestisiyalar Fondunun baş direktoru Kirill Dmitriyev, ABŞ Prezidentinin Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiven Uitkov və sahibkar Cared Kuşner qatılacaq.
01:04
