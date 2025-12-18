WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Venesuela Ordusu ABŞ-ni hərbi müdaxilə təhdidində və nefti ələ keçirmək cəhdində ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 18 dekabr, 2025
    • 03:39
    Venesuela Ordusu ABŞ-ni hərbi müdaxilə təhdidində və nefti ələ keçirmək cəhdində ittiham edib

    Venesuelanın Silahlı Qüvvələri ABŞ-nin ittihamlarını, təhdidlərini rədd edir və respublikanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü qoruyacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Bolivar Respublikasının Müdafiə Nazirliyi teleqram kanalındakı bəyanatında bildirib.

    "Venesuelanın Milli Silahlı Qüvvələri ABŞ Prezidenti Donald Trampın dekabrın 16-da silahlı hərəkətlərlə ölkəmizi həyasızcasına təhdid etdiyi, Venesuela neftini daşıyan gəmilərin müsadirə olunması məqsədilə tam dəniz blokadasının tətbiq edilməsini əmr etdiyi sərsəm açıqlamalarını qəti şəkildə rədd edir", - paylaşımda qeyd olunub.

    Bəyanatda vurğulanır ki, Venesuelaya qarşı hərbi təhdidlərin artması rejim dəyişikliyinə, respublikanın neftinin və digər strateji ehtiyatlarının kobudluqla ələ keçirilməsinə yönəlib. Bildirilir ki, ABŞ Monro Doktrinasını dirçəltməyə və Qərb yarımkürəsində neokolonial dominantlıq qurmağa çalışır.

    "Silahlı Qüvvələr Venesuela xalqı və polisi ilə birlikdə respublikanın konstitusiya və demokratik sistemini, ölkənin ərazi bütövlüyünü, hava və dəniz məkanı üzərində qanuni hüquqlarını qoruyacaq və azadlığı, suverenliyi, müstəqilliyi və sülhü sarsılmaz şəkildə müdafiə edəcək", - Venesuelanın Müdafiə Nazirliyi bildirib.

    Venesuelanın Silahlı Qüvvələri ABŞ Donald Tramp
    ВС Венесуэлы обвинили США в угрозах военного вмешательства и попытке захвата нефти

    Son xəbərlər

    03:39

    Venesuela Ordusu ABŞ-ni hərbi müdaxilə təhdidində və nefti ələ keçirmək cəhdində ittiham edib

    Digər ölkələr
    03:22

    Ursula Fon der Lyayen: Aİ-nin genişlənməsi strateji seçimdir

    Digər ölkələr
    02:54

    Türkiyədə silahlı insident zamanı bir futbolçu və daha iki nəfər yaralanıb

    Region
    02:49

    Venesuela Trampın təhdidlərinə cavab olaraq tankerlər üçün hərbi müşayiət tətbiq edib

    Digər ölkələr
    02:11

    Tramp ABŞ-nin Venesuelanın oğurladığı neft hüquqlarını geri qaytarmaq niyyətini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:58

    ABŞ-nin hərbi təyyarələri Venesuela sahillərində səmaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    01:33

    "Guardian": Britaniyanın Malboro hersoqu fiziki zorakılıqda ittiham olunur

    Digər ölkələr
    01:04

    KİV: Rusiya və ABŞ həftəsonu Mayamidə Ukrayna ilə bağlı danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    00:45

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: 1828-ci ildən sonra Qərbi Azərbaycanda hansı proseslər başladı?

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti