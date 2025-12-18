WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ömər Kocaman: Forum türk dövlətlərinin dezinformasiya ilə mübarizədə əməkdaşlığını gücləndirəcək

    Media
    • 18 dekabr, 2025
    • 11:46
    Ömər Kocaman: Forum türk dövlətlərinin dezinformasiya ilə mübarizədə əməkdaşlığını gücləndirəcək

    Bugünkü forum türk dövlətlərinin dezinformasiyaya qarşı mübarizədə əməkdaşlığını gücləndirəcək.

    "Report"un Ankaraya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) Baş katibinin müavini Ömər Kocaman Türk dövlətlərinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bugünkü tədbir təxminən bir ay əvvəl Bakıda keçirilmiş TDT-nin media və informasiya məsələlərinə cavabdeh nazirləri və yüksəksəviyyəli rəsmilərinin VII iclasının nəticəsidir:

    "Forum keçmişdən bu günə media sahəsində davam edən fəaliyyətlərimizin bir davamı, ortaq öhdəliklərimizin konkret addımlara çevrilməsi istiqamətində atılmış bir addımdır. Burada aparacağımız müzakirələrin türk dövlətlərinin dezinformasiya ilə mübarizədə əməkdaşlığı daha da gücləndirəcəyinə, eyni zamanda, media savadlılığı, informasiya təhlükəsizliyi və rəqəmsal kommunikasiya kimi sahələrdə ortaq fəaliyyətlərə töhfə verəcəyinə inanıram".

    Ömər Kocaman Türk Dövlətləri Təşkilatı dezinformasiya

    Son xəbərlər

    12:03
    Foto

    Energetika Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib

    Energetika
    12:01

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanda dezinformasiya problemi ölkənin nüfuzu artdıqca özünü daha qabarıq büruzə verir

    Media
    11:59

    Bakı Limanının illik yükaşırma qabiliyyəti 260 000 TEU-ya çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    11:58

    Təhsilin İnkişafı Fonduna yeni sədr təyin olunub

    Elm və təhsil
    11:55

    Burhanəddin Duran: İkinci Qarabağ müharibəsində çoxsaylı dezinformasiya kampaniyaları aparılıb

    Media
    11:46

    Çin Kamboca və Tailanda xüsusi elçi göndərib

    Digər ölkələr
    11:46

    Ömər Kocaman: Forum türk dövlətlərinin dezinformasiya ilə mübarizədə əməkdaşlığını gücləndirəcək

    Media
    11:44

    "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək

    Daxili siyasət
    11:41

    Azərbaycan sahibkarları indiyə qədər 616 investisiya təşviqi sənədi alıblar

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti