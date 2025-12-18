ОТГ: Форум в Анкаре укрепит сотрудничество тюркских государств в борьбе с дезинформацией

Форум тюркских государств по борьбе с дезинформацией, который проходит сегодня в Анкаре, будет способствовать укреплению сотрудничества тюркских государств в этом направлении.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил на форуме заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман.

По его словам, нынешнее мероприятие является продолжением VII заседания министров и должностных лиц ОТГ, ответственных за вопросы медиа и информации, которое состоялось около месяца назад в Баку.

"Форум представляет собой продолжение нашей деятельности в сфере медиа и является шагом, направленным на преобразование наших общих обязательств в конкретные действия", - отметил Коджаман.

Он выразил уверенность в том, что обсуждения в рамках форума будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества тюркских государств в борьбе с дезинформацией, а также внесут вклад в развитие совместных инициатив в сферах медиаграмотности, информационной безопасности и цифровых коммуникаций.