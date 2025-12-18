WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək

    Daxili siyasət
    • 18 dekabr, 2025
    • 11:44
    Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında qanuna dəyişiklik ediləcək

    "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Seymur Məmmədli qurumun keçirdiyi tədbirdə çıxışı zamanı məlumat verib.

    O qeyd edib ki, bununla əlaqəli beynəlxalq təcrübə əsasında dəyişiklik layihəsi hazırlanır:

    "Təklif olunan dəyişikliklərlə gələcəkdə uşaqlarla bağlı oyuncaq, geyim və əşyalar tənzimlənsin. Misal olaraq, küçədə görürük ki, paltarın üzərində cinayətkarlığın təbliği var. Bununla bağlı bir çox ölkələrdə yaxşı təcrübələr var".

    Komitə nümayəndəsi bildirib ki, internetdə sərhədlərin olmaması zərərli informasiyaları da əlçatan edir:

    "Hər hansı bir məlumatla bağlı istənilən ölkənin dövlət qurumunun saytına daxil ola bilərik. Bunun üstün tərəfi ilə yanaşı, mənfi tərəfləri də var. Bu məsələdə ən çox uşaqlar əziyyət çəkir. Azərbaycanda uşaqların hüquqlarının qorunması ilə bağlı qanun var və orada bəzi zərərli məlumatların uşaqlar arasında yayılması və digər neqativ hallarla mübarizə məsələsi əksini tapıb".

    Qurum rəsmisi xatırladıb ki, hansısa informasiya məhsulu istifadəyə buraxılmazdan əvvəl yaş kateqoriyasına uyğun təsnifatlaşdırılır:

    "Uşaqların zərərli informasiyaya məruz qalmasında əsas məsələrdən biri də internet aslılığıdır. Ev işləri ilə məşğul olan qadınlar uşaqlara müxtəlif mobil tətbiqlərə girişə imkan yaradır. Bunun da mənfi tərəfləri özünü göstərir. Yekunda uşaqlar ünsiyəttdən çəkinirlər.

    Son xəbərlər

    12:03

    Energetika Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib

    Energetika
    12:01

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycanda dezinformasiya problemi ölkənin nüfuzu artdıqca özünü daha qabarıq büruzə verir

    Media
    11:59

    Bakı Limanının illik yükaşırma qabiliyyəti 260 000 TEU-ya çatdırılacaq

    İnfrastruktur
    11:58

    Təhsilin İnkişafı Fonduna yeni sədr təyin olunub

    Elm və təhsil
    11:55

    Burhanəddin Duran: İkinci Qarabağ müharibəsində çoxsaylı dezinformasiya kampaniyaları aparılıb

    Media
    11:46

    Çin Kamboca və Tailanda xüsusi elçi göndərib

    Digər ölkələr
    11:46

    Ömər Kocaman: Forum türk dövlətlərinin dezinformasiya ilə mübarizədə əməkdaşlığını gücləndirəcək

    Media
    11:44

    "Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək

    Daxili siyasət
    11:41

    Azərbaycan sahibkarları indiyə qədər 616 investisiya təşviqi sənədi alıblar

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti