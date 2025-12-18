Госкомитет готовит поправки к закону о защите детей от вредной информации

В Азербайджане планируется внесение изменений в закон "О защите детей от вредной информации".

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сеймур Мамедли, выступая на мероприятии, организованном комитетом.

По его словам, в настоящее время на основе международного опыта готовится проект поправок к закону. "Предлагаемые изменения касаются детских товаров, в том числе игрушек, одежды и пр. К примеру, на улицах можно увидеть детей в одежде с элементами пропаганды преступности. Во многих странах уже существует положительная практика", - отметил Мамедли.

Представитель комитета подчеркнул, что отсутствие ограничений в интернете делает вредную информацию легко доступной.

Сеймур Мамедли напомнил, что любой информационный продукт перед вводом в обращение классифицируется в соответствии с возрастной категорией. Он также отметил, что одной из основных проблем является интернет-зависимость среди детей.