В ООН назвали дату начала работы нового резидент-координатора в Азербайджане

Новый резидент-координатор Представительства ООН в Азербайджане приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля 2026 года.

Об этом американскому бюро Report сообщила глава Офиса ООН по координации развития Каролина Азеведо.

По словам представителя ООН, мандат действующего резидент-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой истекает 6 января 2026 года.

Отмечается, что новый резидент-координатор в настоящее время занимает должность в другой стране и начнет работу в Азербайджане после завершения своих обязательств там.

"Как это обычно бывает, официальное объявление о назначении нового резидент-координатора будет сделано офисом пресс-секретаря генерального секретаря ООН ближе к дате вступления в должность (нового резидент-координатора -ред)", - подчеркнула К. Азеведо.

Она добавила, что для обеспечения преемственности руководства в переходный период опытный резидент-координатор с 15 января 2026 года начнет временно исполнять обязанности в представительстве ООН в Азербайджане.

Напомним, что В. Андреева возглавляет представительство ООН в Азербайджане с 1 июля 2021 года.