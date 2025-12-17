В ООН назвали дату начала работы нового резидент-координатора в Азербайджане

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 17 декабря, 2025
    • 23:19
    Новый резидент-координатор Представительства ООН в Азербайджане приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июля 2026 года.

    Об этом американскому бюро Report сообщила глава Офиса ООН по координации развития Каролина Азеведо.

    По словам представителя ООН, мандат действующего резидент-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой истекает 6 января 2026 года.

    Отмечается, что новый резидент-координатор в настоящее время занимает должность в другой стране и начнет работу в Азербайджане после завершения своих обязательств там.

    "Как это обычно бывает, официальное объявление о назначении нового резидент-координатора будет сделано офисом пресс-секретаря генерального секретаря ООН ближе к дате вступления в должность (нового резидент-координатора -ред)", - подчеркнула К. Азеведо.

    Она добавила, что для обеспечения преемственности руководства в переходный период опытный резидент-координатор с 15 января 2026 года начнет временно исполнять обязанности в представительстве ООН в Азербайджане.

    Напомним, что В. Андреева возглавляет представительство ООН в Азербайджане с 1 июля 2021 года.

    BMT-nin Azərbaycandakı yeni rezident əlaqələndiricisinin fəaliyyətə başlayacağı tarix açıqlanıb – EKSKLÜZİV

