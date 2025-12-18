Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Guardian: В Британии герцога Мальборо обвинили в физическом насилии

    Другие страны
    • 18 декабря, 2025
    • 00:55
    Guardian: В Британии герцога Мальборо обвинили в физическом насилии

    Представителю одной из наиболее известных аристократических семей Великобритании 12-му герцогу Мальборо Чарльзу Джеймсу Спенсеру-Черчиллю предъявлены обвинения в намеренном удушении человека.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на полицию долины Темзы.

    Отмечается, что 70-летний мужчина должен предстать перед Оксфордским магистратским судом 18 декабря. Аристократ, который является правнуком двоюродного брата премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965) и дальним родственником принцессы Дианы (1961-1997), обвиняется в трех случаях удушения одного и того же человека в период с ноября 2022 года по май 2024 года в городе Вудсток (графство Оксфордшир).

    Спенсер-Черчилль унаследовал титул герцога Мальборо в 2014 году. Как указала The Guardian, в прошлом у мужчины были проблемы с наркотиками. По этой причине его отец, 11-й герцог Мальборо Джон Спенсер-Черчилль (1926-2014) передал знаменитое родовое имение Бленхеймский дворец в собственность и управление фонда Blenheim Palace Heritage Foundation.

    Великобритания обвинения Мальборо Чарльз
    "Guardian": Britaniyanın Malboro hersoqu fiziki zorakılıqda ittiham olunur

    Последние новости

    01:48

    Трамп заявил о намерении США вернуть похищенные Венесуэлой права на нефть

    Другие страны
    01:19

    Авиация США поднята в небо у берегов Венесуэлы

    Другие страны
    00:55

    Guardian: В Британии герцога Мальборо обвинили в физическом насилии

    Другие страны
    00:24

    Politico: Россия и США проведут переговоры по Украине в выходные в Майами

    Другие страны
    23:57

    ПСЖ стал обладателем Межконтинентального кубка

    Футбол
    23:37

    Премьер Израиля одобрил крупную сделку с Египтом на $35 млрд

    Другие страны
    23:24

    Генсек ООН провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы

    Другие страны
    23:19

    В ООН назвали дату начала работы нового резидент-координатора в Азербайджане

    Внешняя политика
    23:03

    Конгресс США утвердил кандидатуру миллиардера Айзекмана на пост главы NASA

    Другие страны
    Лента новостей