Guardian: В Британии герцога Мальборо обвинили в физическом насилии

Представителю одной из наиболее известных аристократических семей Великобритании 12-му герцогу Мальборо Чарльзу Джеймсу Спенсеру-Черчиллю предъявлены обвинения в намеренном удушении человека.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на полицию долины Темзы.

Отмечается, что 70-летний мужчина должен предстать перед Оксфордским магистратским судом 18 декабря. Аристократ, который является правнуком двоюродного брата премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля (1874-1965) и дальним родственником принцессы Дианы (1961-1997), обвиняется в трех случаях удушения одного и того же человека в период с ноября 2022 года по май 2024 года в городе Вудсток (графство Оксфордшир).

Спенсер-Черчилль унаследовал титул герцога Мальборо в 2014 году. Как указала The Guardian, в прошлом у мужчины были проблемы с наркотиками. По этой причине его отец, 11-й герцог Мальборо Джон Спенсер-Черчилль (1926-2014) передал знаменитое родовое имение Бленхеймский дворец в собственность и управление фонда Blenheim Palace Heritage Foundation.