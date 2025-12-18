Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    DPA: В Бундестаге одобрили пакет закупок для Бундесвера на €50 млрд

    Бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) одобрил пакет оборонных закупок для Бундесвера (ВС ФРГ) на сумму более €50 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA.

    По информации издания, денежные средства будут использованы для закупки средств индивидуальной защиты и обмундирования для военных. Кроме того, около €4 млрд будет выделено на расширение системы противоракетной обороны Arrow 3, и €2 млрд - на систему ПВО Patriot. Более €4 млрд будет потрачено на дополнительные боевые машины пехоты Puma.

    Все проекты закупок, стоимость которых превышает порог в €25 млн, должны быть одобрены бюджетным комитетом Бундестага. По данным Министерства обороны ФРГ, в 2025 году было одобрено в общей сложности 103 предложения, положившие начало крупным оборонным проектам с общим объемом инвестиций в €82,98 млрд. За последние три года было инвестировано €188,4 млрд.

    В 2026 году оборонный бюджет ФРГ увеличится примерно до €108 млрд - самого высокого уровня со времен окончания холодной войны. В основном средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов, значительная часть которых финансируется за счет кредитов.

