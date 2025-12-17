Генсек ООН провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы
17 декабря, 2025
23:24
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Как передает Report, об этом сообщил офис генсека.
Отмечается, что в ходе беседы они обсудили рост напряженности в регионе.
"В ходе разговора генеральный секретарь подтвердил позицию ООН о необходимости стран-членов соблюдать международное право, в частности устав ООН, проявлять сдержанность и ослаблять напряженность для сохранения региональной стабильности", - говорится в сообщении.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил журналистам, что Гутерриш призвал к сдержанности и немедленной деэскалации напряженности между США и Венесуэлой.
