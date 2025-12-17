Премьер Израиля одобрил крупную сделку с Египтом на $35 млрд

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что одобрил заключение крупнейшей в истории еврейского государства сделки с Египтом по поставкам природного газа.

Как передает Report со ссылкой на Ynet, об этом Нетаньяху заявил журналистам на пресс-конференции.

"Сумма сделки составляет 112 млрд шекелей ($35 млрд). Это крупнейшая сделка по поставкам газа в истории Израиля. Из этой суммы 58 млрд шекелей поступят в государственную казну", - отметил он.

По словам Нетаньяху, эти средства пойдут на развитие образования, здравоохранения, инфраструктуры, безопасность и будущее грядущих поколений еврейского государства.

Он подчеркнул, что одобрил соглашение, отложенное в октябре, после проверки его соответствия ключевым интересам страны, прежде всего вопросам безопасности.

По словам израильского премьера, соглашение о поставках газа в Египет может стимулировать и другие страны к разведке месторождений в израильских водах.