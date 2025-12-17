Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    США сообщили Европе о планах использовать активы РФ в рамках мирного плана

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 22:13
    США сообщили Европе о планах использовать активы РФ в рамках мирного плана

    Администрация президента США Дональда Трампа передала европейским странам сигнал о готовности использовать замороженные на Западе российские активы в рамках будущего мирного соглашения между Россией и Украиной.

    Как передает Report, об этом сообщили два источника газете The Washington Post.

    В изначальной версии плана, разработанного командой Трампа, предусматривалось направить $100 млрд на возглавляемые США усилия по восстановлению Украины, а оставшуюся сумму - на создание российско-американского инвестиционного фонда. Такой подход должен был создать экономический стимул для России к заключению мирного соглашения.

    После консультаций с Украиной пункт о российских активах из плана исключили. Тем не менее, по информации WP, европейские лидеры продолжают сталкиваться с давлением со стороны американских чиновников по этому вопросу.

    США Европа замороженные российские активы Украина

    Последние новости

    22:45

    Зеленский заявил о планах РФ продолжать войну в 2026 году

    Другие страны
    22:39

    Премьер Катара: Нарушение Израилем перемирия в Газе затрудняет работу посредников

    Другие страны
    22:23

    Неймар может продолжить карьеру во "Фламенго"

    Футбол
    22:13

    США сообщили Европе о планах использовать активы РФ в рамках мирного плана

    Другие страны
    22:07

    В Агдаме мирный житель подорвался на мине

    Происшествия
    22:00

    ООН изучает законность блокады США венесуэльской нефти

    Другие страны
    21:50

    Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета на сумму $901 млрд

    Другие страны
    21:37

    "Интер Майами" объявил о продлении контракта с Суаресом

    Футбол
    21:24

    Европарламент утвердил закон о постепенном отказе от газа и СПГ из РФ

    Другие страны
    Лента новостей