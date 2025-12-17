США сообщили Европе о планах использовать активы РФ в рамках мирного плана

Администрация президента США Дональда Трампа передала европейским странам сигнал о готовности использовать замороженные на Западе российские активы в рамках будущего мирного соглашения между Россией и Украиной.

Как передает Report, об этом сообщили два источника газете The Washington Post.

В изначальной версии плана, разработанного командой Трампа, предусматривалось направить $100 млрд на возглавляемые США усилия по восстановлению Украины, а оставшуюся сумму - на создание российско-американского инвестиционного фонда. Такой подход должен был создать экономический стимул для России к заключению мирного соглашения.

После консультаций с Украиной пункт о российских активах из плана исключили. Тем не менее, по информации WP, европейские лидеры продолжают сталкиваться с давлением со стороны американских чиновников по этому вопросу.