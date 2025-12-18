В Ордубаде в результате ДТП поврежден газопровод, около 8 тыс. абонентов остались без газа

В Ордубадском районе в результате дорожно-транспортного происшествия поврежден газопровод.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, автомобиль повредил газопровод высокого давления диаметром 219 мм, снабжающий район природным газом.

Сразу после инцидента в целях безопасности подача газа около 8 тыс. абонентов была приостановлена.

В настоящее время ведутся восстановительные работы. Подача газа в район будет возобновлена сразу после завершения работ.

В результате инцидента пострадавших нет.