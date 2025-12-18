Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Ордубаде в результате ДТП поврежден газопровод, около 8 тыс. абонентов остались без газа

    Происшествия
    • 18 декабря, 2025
    • 09:13
    В Ордубаде в результате ДТП поврежден газопровод, около 8 тыс. абонентов остались без газа

    В Ордубадском районе в результате дорожно-транспортного происшествия поврежден газопровод.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, автомобиль повредил газопровод высокого давления диаметром 219 мм, снабжающий район природным газом.

    Сразу после инцидента в целях безопасности подача газа около 8 тыс. абонентов была приостановлена.

    В настоящее время ведутся восстановительные работы. Подача газа в район будет возобновлена сразу после завершения работ.

    В результате инцидента пострадавших нет.

    Ordubadda avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, 8 minə yaxın abonent qazsız qalıb

