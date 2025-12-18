WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Ordubadda avtomobil qaz xəttinə çırpılıb, 8 minə yaxın abonent qazsız qalıb

    Hadisə
    • 18 dekabr, 2025
    • 08:55
    Ordubad rayonununda yol qəzası zamanı avtomobil qaz xəttini zədələyib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, rayonu təbii qazla təmin edən d 219 mm yüksək təziqli qaz kəmərində qəza olub. Hadisə baş verəndən dərhal sonra təhlükəsizlik səbəbi ilə ümumilikdə 7 500 aktiv əhali abonentinin və 450 qeyri-əhali abonentinin qaz təchizatı dayandırılıb.

    Hazırda bərpa işləri aparılır. İşlər yekunlaşan kimi ərazidə təbii qazın verilişi təmin ediləcək.

    Hadisə nəticəsində xəsarət alan yoxdur.

    08:56

    08:44

    08:35
    Foto

    08:22
    Foto

    08:21

    07:50

    07:21
    Foto

    06:58

