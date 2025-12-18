Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2025)

    Финансы
    • 18 декабря, 2025
    • 09:19
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9964 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,4% - до 2,1129 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9964

    100 российских рублей

    2,1129

    1 австралийский доллар

    1,1222

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0205

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1150

    1 чешская крона

    0,0819

    1 китайский юань

    0,2414

    1 датская крона

    0,2672

    1 грузинский лари

    0,6310

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,2726

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1828

    1 швейцарский франк

    2,1380

    1 израильский шекель

    0,5247

    1 канадский доллар

    1,2337

    1 кувейтский динар

    5,5402

    100 казахстанских тенге

    0,3310

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5131

    1 молдавский лей

    0,1010

    1 норвежская крона

    0,1665

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6065

    1 польский злотый

    0,4738

    1 румынский лей

    0,3920

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3163

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3227

    1 Турецкая лира

    0,0398

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0401

    100 Японских йен

    1,0916

    1 Новозеландский доллар

    0,9793

    Золото

    7364,0940

    Серебро

    112,7185

    Платина

    3327,0785

    Палладий

    2821,6685
