Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2025)
- 18 декабря, 2025
- 09:19
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,1% - до 1,9964 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,4% - до 2,1129 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9964
|
100 российских рублей
|
2,1129
|
1 австралийский доллар
|
1,1222
|
1 белорусский рубль
|
0,5870
|
1 болгарский лев
|
1,0205
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1150
|
1 чешская крона
|
0,0819
|
1 китайский юань
|
0,2414
|
1 датская крона
|
0,2672
|
1 грузинский лари
|
0,6310
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,2726
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1828
|
1 швейцарский франк
|
2,1380
|
1 израильский шекель
|
0,5247
|
1 канадский доллар
|
1,2337
|
1 кувейтский динар
|
5,5402
|
100 казахстанских тенге
|
0,3310
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5131
|
1 молдавский лей
|
0,1010
|
1 норвежская крона
|
0,1665
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6065
|
1 польский злотый
|
0,4738
|
1 румынский лей
|
0,3920
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3163
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3227
|
1 Турецкая лира
|
0,0398
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0401
|
100 Японских йен
|
1,0916
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9793
|
Золото
|
7364,0940
|
Серебро
|
112,7185
|
Платина
|
3327,0785
|
Палладий
|
2821,6685