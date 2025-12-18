CBA currency exchange rates (18.12.2025)

Ilham Aliyev WUF13 Budget package
    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.1% to 1.9964 manats, and 100 Russian rubles decreased by 1.4% to 2.1129 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9964

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1129

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1222

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5870

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0205

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1150

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0819

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2414

    1 DKK (Danish krone)

    0.2672

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6310

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2185

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.2726

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1828

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1380

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5247

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2337

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5402

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3310

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4662

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5131

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1010

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1665

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6065

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4738

    1 RON (Romanian leu)

    0.3920

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3163

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4532

    1 SDR (IMF)

    2.3227

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0398

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0401

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0916

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9793

    Gold (1 ounce)

    7,364.0940

    Silver (1 ounce)

    112.7185

    Platinum (1 ounce)

    3,327.0785

    Palladium (1 ounce)

    2,821.6685
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2025)

