CBA currency exchange rates (18.12.2025)
- 18 December, 2025
- 09:20
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went up by 0.1% to 1.9964 manats, and 100 Russian rubles decreased by 1.4% to 2.1129 manats.
Currency
Exchange rates
1 USD (US dollar)
1.7000
1 EUR (Euro)
1.9964
100 RUB (Russian ruble)
2.1129
1 AUD (Australian dollar)
1.1222
1 BYN (Belarusian ruble)
0.5870
1 BGN (Bulgarian lev)
1.0205
1 AED (UAE dirham)
0.4629
100 KRW (South Korean won)
0.1150
1 CZK (Czech koruna)
0.0819
1 CNY (Chinese yuan)
0.2414
1 DKK (Danish krone)
0.2672
1 GEL (Georgian lari)
0.6310
1 HKD (Hong Kong dollar)
0.2185
1 INR (Indian rupee)
0.0188
1 GBP (British pound)
2.2726
10,000 IRR (Iranian rial)
-
1 SEK (Swedish krona)
0.1828
1 CHF (Swiss franc)
2.1380
1 ILS (Israeli shekel)
0.5247
1 CAD (Canadian dollar)
1.2337
1 KWD (Kuwaiti dinar)
5.5402
1 KZT (Kazakhstani tenge)
0.3310
1 QAR (Qatari riyal)
0.4662
1 KGS (Kyrgyzstani som)
0.0195
100 HUF (Hungarian forint)
0.5131
1 MDL (Moldovan leu)
0.1010
1 NOK (Norwegian krone)
0.1665
100 UZS (Uzbekistani som)
0.0141
100 PKR (Pakistani rupee)
0.6065
1 PLN (Polish złoty)
0.4738
1 RON (Romanian leu)
0.3920
1 RSD (Serbian dinar)
0.0170
1 SGD (Singapore dollar)
1.3163
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
0.4532
1 SDR (IMF)
2.3227
1 TRY (Turkish lira)
0.0398
1TMT (New Turkmenistan Manat)
0.4857
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
0.0401
100 JPY (Japanese yen)
1.0916
1 NZD (New Zealand dollar)
0.9793
Gold (1 ounce)
7,364.0940
Silver (1 ounce)
112.7185
Platinum (1 ounce)
3,327.0785
Palladium (1 ounce)
2,821.6685