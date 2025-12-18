Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.12.2025)
- 18 dekabr, 2025
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9964 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,4 % azalaraq 2,1129 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9964
|
100 Rusiya rublu
|
2,1129
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1222
|
1 Belarus rublu
|
0,5870
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0205
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1150
|
1 Çexiya kronu
|
0,0819
|
1 Çin yuanı
|
0,2414
|
1 Danimarka kronu
|
0,2672
|
1 Gürcü larisi
|
0,6310
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2726
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1828
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1380
|
1 İsrail şekeli
|
0,5247
|
1 Kanada dolları
|
1,2337
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5402
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3310
|
1 Qətər rialı
|
0,4662
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5131
|
1 Moldova leyi
|
0,1010
|
1 Norveç kronu
|
0,1665
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6065
|
1 Polşa zlotası
|
0,4738
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3920
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3163
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3227
|
Türk lirəsi
|
0,0398
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0401
|
Yapon yeni
|
1,0916
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9793
|
Qızıl
|
7364,0940
|
Gümüş
|
112,7185
|
Platin
|
3327,0785
|
Palladium
|
2821,6685