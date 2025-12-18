WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.12.2025)

    Maliyyə
    • 18 dekabr, 2025
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.12.2025)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,9964 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,4 % azalaraq 2,1129 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9964

    100 Rusiya rublu

    2,1129

    1 Avstraliya dolları

    1,1222

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0205

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1150

    1 Çexiya kronu

    0,0819

    1 Çin yuanı

    0,2414

    1 Danimarka kronu

    0,2672

    1 Gürcü larisi

    0,6310

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2726

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1828

    1 İsveçrə frankı

    2,1380

    1 İsrail şekeli

    0,5247

    1 Kanada dolları

    1,2337

    1 Küveyt dinarı

    5,5402

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3310

    1 Qətər rialı

    0,4662

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5131

    1 Moldova leyi

    0,1010

    1 Norveç kronu

    0,1665

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6065

    1 Polşa zlotası

    0,4738

    1 Rumıniya leyi

    0,3920

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3163

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3227

    Türk lirəsi

    0,0398

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0401

    Yapon yeni

    1,0916

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9793

    Qızıl

    7364,0940

    Gümüş

    112,7185

    Platin

    3327,0785

    Palladium

    2821,6685
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2025)
    CBA currency exchange rates (18.12.2025)

