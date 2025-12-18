Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    СМИ: США одобрили продажу Тайваню вооружений на $11,1 млрд

    • 18 декабря, 2025
    • 08:55
    СМИ: США одобрили продажу Тайваню вооружений на $11,1 млрд

    Правительство США объявило об одобрении продажи Тайваню нескольких пакетов вооружений, включая ракетные системы HIMARS, противотанковые ракеты и беспилотники, общей оценочной стоимостью $11,1 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.

    Как указывает портал, это уже второе объявление о продаже оружия Тайваню администрацией президента США Дональда Трампа с момента его возвращения в Белый дом.

    По его данным, в списке из восьми пакетов вооружений названы гаубицы M109A7, ракетные комплексы HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW 2B, беспилотные летательные аппараты и противотанковые системы FGM-148 Javelin.

