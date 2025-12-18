СМИ: США одобрили продажу Тайваню вооружений на $11,1 млрд
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 08:55
Правительство США объявило об одобрении продажи Тайваню нескольких пакетов вооружений, включая ракетные системы HIMARS, противотанковые ракеты и беспилотники, общей оценочной стоимостью $11,1 млрд.
Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.
Как указывает портал, это уже второе объявление о продаже оружия Тайваню администрацией президента США Дональда Трампа с момента его возвращения в Белый дом.
По его данным, в списке из восьми пакетов вооружений названы гаубицы M109A7, ракетные комплексы HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW 2B, беспилотные летательные аппараты и противотанковые системы FGM-148 Javelin.
Последние новости
09:38
Турецкая певица Алейна Тильки и еще несколько известных лиц задержаныВ регионе
09:36
Новые дома в Сумгайыте включены в фонд арендного жильяИнфраструктура
09:26
Агентство инноваций и цифрового развития выбрало страховщикаФинансы
09:23
Видео
В Сальяне произошло ДТП, есть погибшийПроисшествия
09:22
В брюссельском аэропорту повредили самолет Роберта ФицоДругие страны
09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.12.2025)Финансы
09:15
В Агдаме мирный житель подорвался на мине - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
09:13
В Ордубаде в результате ДТП поврежден газопровод, около 8 тыс. абонентов остались без газаПроисшествия
08:55