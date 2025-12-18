СМИ: США одобрили продажу Тайваню вооружений на $11,1 млрд

Правительство США объявило об одобрении продажи Тайваню нескольких пакетов вооружений, включая ракетные системы HIMARS, противотанковые ракеты и беспилотники, общей оценочной стоимостью $11,1 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Focus Taiwan.

Как указывает портал, это уже второе объявление о продаже оружия Тайваню администрацией президента США Дональда Трампа с момента его возвращения в Белый дом.

По его данным, в списке из восьми пакетов вооружений названы гаубицы M109A7, ракетные комплексы HIMARS, противотанковые ракетные комплексы TOW 2B, беспилотные летательные аппараты и противотанковые системы FGM-148 Javelin.