Турецкая певица Алейна Тилки и еще несколько известных лиц задержаны

В Турции несколько известных лиц задержаны по подозрению в употреблении и продаже наркотических веществ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, они были привлечены к следствию в ходе полицейской операции.

Среди задержанных - известная певица Алейна Тилки, инфлюенсер Данла Билич и актриса Ирем Сак.