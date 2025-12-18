Турецкая певица Алейна Тилки и еще несколько известных лиц задержаны
- 18 декабря, 2025
- 09:38
В Турции несколько известных лиц задержаны по подозрению в употреблении и продаже наркотических веществ.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, они были привлечены к следствию в ходе полицейской операции.
Среди задержанных - известная певица Алейна Тилки, инфлюенсер Данла Билич и актриса Ирем Сак.
