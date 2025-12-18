Türkiyəli müğənni Aleyna Tilki və daha bir neçə tanınmış şəxs saxlanılıb
- 18 dekabr, 2025
- 09:21
Türkiyədə bir neçə tanınmış şəxs narkotik maddələrin istifadəsi və satışında şübhəli bilinərək saxlanılıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, onlar polisin keçirdiyi əməliyyat çərçivəsində istintaqa cəlb olunublar.
Saxlanılan şəxslər arasında tanınmış müğənni Aleyna Tilki, influnser Danla Bilic və aktrisa İrem Sak da var.
