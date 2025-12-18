В брюссельском аэропорту повредили самолет Роберта Фицо
Другие страны
- 18 декабря, 2025
- 09:22
Самолет премьер-министра Роберта Фицо, прилетевшего на саммит Евросоюза, сильно повредили в аэропорту Брюсселя.
Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсетях.
По словам главы словацкого правительства, самолет был задет транспортным средством с трапом, в результате чего его техническое состояние не позволяет продолжать полеты.
"Сложный саммит в Брюсселе начался не очень удачно. В аэропорту транспортное средство с трапом повредило наш самолет настолько, что он стал непригоден к полетам, и мы должны оставить его здесь", - отметил Фицо.
